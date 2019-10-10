ЮВО: Мотострелки совершают марш из Ставропольского края в Карачаево-Черкесию для проведения масштабных учений

09:30 22.10.2019   Карачаево-Черкесская Республика

Боевые тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год.

Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии, где им предстоит провести двустороннее учение с горными мотострелками. Воздушное прикрытие колонн на марше обеспечивают вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В назначенном районе мотострелки развернут командные пункты, разработают замысел общевойскового боя во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.

В учении принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.

Помимо этого сообщается, что личный состав горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках итоговой проверки за 2019 год поднят по учебной тревоге.

Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша, через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской пород для доставки боеприпасов.

Особое внимание в ходе комплексной проверки уделено организации передвижения по горным тропам, а также взаимодействию между подразделениями различных родов войск.

К проверке привлечено около 1,2 тысячb военнослужащих мотострелкового соединения, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе тягачи легкобронированные (МТЛБ), зенитные установки ЗУ-23-2, минометы 2Б-14 «Поднос», а также гранатометы АГС «Пламя» и стрелковое оружие.



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