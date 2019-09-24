Экипаж патрульного корабля Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, в греческом порту Пилос.

Российские моряки приняли участие в литургии в местном соборе Успения Пресвятой Богородицы и возложили венки к памятнику «Трем адмиралам», на котором увековечены имена командующих эскадрами России, Великобритании и Франции, сражавшихся вместе против османского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

Мероприятия, посвященные 192-й годовщине Наваринского морского сражения, выступлением военного оркестра Черноморского флота, прибывшего в Грецию на борту российского корабля.

Заход «Василия Быкова» в Пилос продлится до 22 октября.