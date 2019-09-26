Комитет по земельным и имущественным отношениям Государственного совета оккупированного Крыма одобрил проект постановления на отчуждение недвижимого имущества, находящегося в "государственной собственности".

Речь идет о семи судах в собственности ГУП «Крымские морские порты» - имущество будет выставлено на аукционы, сообщил заместитель министра транспорта оккупированного Крыма Андрей Ксензов, пишет Крыминформ.

«Семь судов. Это - сборщик вод ПС-386 Феодосийского порта и шесть пассажирских судов Ялтинского порта, которые списываются по необходимости. Они давно выработали свой ресурс и не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Те средства, которые будут реализованы за счет продажи на аукционе, пойдут на ремонт текущего плавсостава «Крымских морских портов», чтобы в дальнейшем обеспечивать бесперебойное пассажирское сообщение. Стартовая стоимость судов варьируется от 513 тысяч рублей до 1,3 млн рублей», - рассказал Ксензов.

Заместитель министра уточнил, что эти суда не используются уже более пяти лет. Их ремонт экономически нецелесообразен.

В частности, на аукцион будут выставлены пассажирские теплоходы «Аркадий Гайдар», «Люба Шевцова», «Надя Лисанова», «Сергей Тюленин», «Саманта Смит» и пассажирское судно-катамаран «Крымская стрела».