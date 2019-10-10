Малые ракетные корабли Каспийской флотилии РФ прошли Керченский пролив и вошли в Азовское море

08:30 22.10.2019   Крым

Малые ракетные корабли (МРК) «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.

Их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

МРК «Великий Устюг» пополнил группировку в июне, а «Углич» – в июле 2019 года.

В настоящее время малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Ранее экипаж МРК «Углич» доставил в Севастополь главную икону Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Святой апостол Андрей Первозванный», которая находилась в пункте материально-технического обеспечения средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Для МРК «Великий Устюг» это был второй поход в Средиземное море, первый состоялся с июня по октябрь 2018 года. Экипаж МРК «Углич» выполнял задачи в дальней морской зоне впервые.



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