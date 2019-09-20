"Алмаз-Антей" передал ЮВО очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

08:00 22.10.2019   Россия

Очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Южному военному округу РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в понедельник, 21 октября, пишет Интерфакс.
       
"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявили в пресс-службе.
       
В концерне отметили, что при передаче заказчику техника выводилась на полигон, "где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".
       
"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".
       
"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.
       
ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.



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