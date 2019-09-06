ВСУ завершує процедуру прийняття на озброєння ударних безпілотників
|21:01 21.10.2019
|Украина
Повітряні сили Збройних сил України завершують процедуру прийняття на озброєння турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Повідомляється, що 21 жовтня безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 проходить фінальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.
"Турецькі представники разом з військовослужбовцями Повітряних сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, відчувають всі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію управління та інше обладнання. В результаті будуть складені відповідні акти та турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил", - йдеться в повідомленні.
Експлуатувати безпілотники будуть військовослужбовці, які в кінці вересня завершили навчання за використання безпілотників. Всього сертифікати на використання отримали 50 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, ударні безпілотники Bayraktar TB2 були прийняті на озброєння Збройних сил України у березні 2019 року. Повідомляється, що БПЛА здатні перебувати в повітрі 24 години, мають на озброєнні сучасні високоточні ракети для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей.
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