Путін вирішив призначити пропагандиста Вишинського членом ради з прав людини
|19:15 21.10.2019
|Крым
Президент Росії Володимир Путін вирішив ввести обвинуваченого в державній зраді ексголовного редактора РІА Новини-Україна Кирила Вишинського до складу ради з прав людини.
Про це повідомляє ТАСС, передає НВ.
Крім Вишинського, до складу ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини Путін ввів трьох нових учасників.
Раніше обвинувачений в державній зраді ексголовний редактор РІА Новини-Україна Кирило Вишинський став виконавчим директором пропагандистського ресурсу Росія сьогодні.
Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді.
Йому закидають участь у пропагандистських акціях в Криму навесні 2014 року, спрямованих на підтримку російської окупації півострова.
За це глава Кремля Володимир Путін закритим указом нагородив громадянина України Вишинського медаллю за заслуги перед вітчизною.
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