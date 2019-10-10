Президент Росії Володимир Путін вирішив ввести обвинуваченого в державній зраді ексголовного редактора РІА Новини-Україна Кирила Вишинського до складу ради з прав людини.

Про це повідомляє ТАСС, передає НВ.

Крім Вишинського, до складу ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини Путін ввів трьох нових учасників.

Раніше обвинувачений в державній зраді ексголовний редактор РІА Новини-Україна Кирило Вишинський став виконавчим директором пропагандистського ресурсу Росія сьогодні.

Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді.

Йому закидають участь у пропагандистських акціях в Криму навесні 2014 року, спрямованих на підтримку російської окупації півострова.

За це глава Кремля Володимир Путін закритим указом нагородив громадянина України Вишинського медаллю за заслуги перед вітчизною.