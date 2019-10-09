Візит Столтенберга до України розпочнеться з Одеси

20:41 21.10.2019   Украина

Керівництво НАТО на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом відвідає Україну наступного тижня. Візит делегації розпочнеться з Одеси, в порти якої зайдуть чотири судна Альянсу.

Про це розповів директор Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час дискусійної панелі "Україна-НАТО: що на столі переговорів?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного тижня керівництво Північноатлантичної ради під головуванням Генсека Єнса Столтенберга відвідає Україну... Основна мета візиту полягатиме в тому, щоб надіслати дуже потужний меседж підтримки суверенітету, територіальній цілісності України з особливим наголосом на ситуації в Чорному морі і в тому, щоб нагадати що ми підтримуємо всі реформи”, - зазначив Вінніков, нагадавши, що востаннє керівництво НАТО відвідувало Україну у 2017 році.

“Візит відбудеться не лише до Києва, а насправді розпочнеться в Одесі, де Північноатлантична рада зустрінеться з представниками ВМС ЗСУ, зокрема, студентами академії. До порту Одеси зайдуть чотири кораблі на знак підтримки України і українських навігаційних прав та територіальної цілісності”, - розповів представник Альянсу.

На його думку, найбільш важливим завдання під час візиту керівництва НАТО є початок прямого спілкування з новообраною владою в Україні.

“Ми намагаємось поглибити його (співробітництво — ред.) на рівні президента, нового парламенту і уряду. Ми проведемо окремо засідання українсько-натівської комісії, в якому візьме участь Президент України, і де буде обговорюватись стан реформ”, - розповів Вінніков.

Зокрема, за його словами, під час зустрічі сторони зможуть обговорити рівень запровадження пакету комплексних заходів для України, шляхом якого НАТО намагається підтримати Україну на шляху структурних реформ, та створення потужного сектору безпеки та оборони.

“Запровадження такого пакету буде ключовим на цій нараді. Також буде обговорення ситуація зі станом безпеки в Україні не лише на сході України, де конфлікт продовжується, а також питання незаконної окупації Криму, законність якої Альянс не визнає і не буде визнавати, ситуації на Чорному морі з тим, щоб забезпечити український суверенітет в своїх територіальних водах і забезпечити права навігації для всіх”, - наголосив Вінніков.

За його словами, керівництво Альянсу має намір також поспілкуватися з представниками громадянського суспільства за такими темами: ситуація з дотриманням прав кримсько-татарського народу в Криму, гендерна рівність у секторі безпеки та оборони, стан процесу реформ як в оборонці, так і в цілому секторі, стан справ із захистом прав людини та засадничих свобод.



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