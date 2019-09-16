Японія відмовила Поклонській у видаванні візи

20:21 21.10.2019   Крым

"Експрокурорка" анексованого Росією Криму і депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила 21 жовтня, що Японія відмовила їй у видаванні візи.

Про це повідомляє "РИА-новости", передає Гордон.

За словами Поклонської, їй невідома причина відмови, оскільки міністерство закордонних справ Японії "взагалі ніяк" її не аргументувало.

Вона стверджує, що планувала поїхати в Японію "з ознайомчим візитом".

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.

До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури України. 2 травня 2014 року президент РФ Володимир Путін призначив громадянку України Поклонську "прокурором Криму".

13 травня 2014 року ЄС заборонив Поклонській в'їзд на територію ЄС і заморозив її активи.

18 вересня 2016 року в Росії відбулися вибори до Держдуми сьомого скликання. У списку партії "Единая Россия" Поклонська була четвертим номером у 34-й регіональній групі від міста Севастополя. У зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми її звільнили з посади "прокурора Криму".

Через проведення виборів в анексованому Криму Верховна Рада України вважає новий склад Держдуми РФ нелегітимним.
 



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