"Експрокурорка" анексованого Росією Криму і депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила 21 жовтня, що Японія відмовила їй у видаванні візи.



Про це повідомляє "РИА-новости", передає Гордон.



За словами Поклонської, їй невідома причина відмови, оскільки міністерство закордонних справ Японії "взагалі ніяк" її не аргументувало.



Вона стверджує, що планувала поїхати в Японію "з ознайомчим візитом".



Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.



До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури України. 2 травня 2014 року президент РФ Володимир Путін призначив громадянку України Поклонську "прокурором Криму".



13 травня 2014 року ЄС заборонив Поклонській в'їзд на територію ЄС і заморозив її активи.



18 вересня 2016 року в Росії відбулися вибори до Держдуми сьомого скликання. У списку партії "Единая Россия" Поклонська була четвертим номером у 34-й регіональній групі від міста Севастополя. У зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми її звільнили з посади "прокурора Криму".



Через проведення виборів в анексованому Криму Верховна Рада України вважає новий склад Держдуми РФ нелегітимним.

