Японія відмовила Поклонській у видаванні візи
|20:21 21.10.2019
|Крым
"Експрокурорка" анексованого Росією Криму і депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила 21 жовтня, що Японія відмовила їй у видаванні візи.
Про це повідомляє "РИА-новости", передає Гордон.
За словами Поклонської, їй невідома причина відмови, оскільки міністерство закордонних справ Японії "взагалі ніяк" її не аргументувало.
Вона стверджує, що планувала поїхати в Японію "з ознайомчим візитом".
Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.
До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури України. 2 травня 2014 року президент РФ Володимир Путін призначив громадянку України Поклонську "прокурором Криму".
13 травня 2014 року ЄС заборонив Поклонській в'їзд на територію ЄС і заморозив її активи.
18 вересня 2016 року в Росії відбулися вибори до Держдуми сьомого скликання. У списку партії "Единая Россия" Поклонська була четвертим номером у 34-й регіональній групі від міста Севастополя. У зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми її звільнили з посади "прокурора Криму".
Через проведення виборів в анексованому Криму Верховна Рада України вважає новий склад Держдуми РФ нелегітимним.
Ще на цю тему:
Отели и гостиницы оккупированного Крыма в очередной раз попытаются сделать конкурентоспособными
«Крымтелеком» продан из-за санкций
Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк
Польша отказала в визе крымскому "депутату"
На будівництві доріг в окупованому Криму працює техніка європейських виробників/ Фото
Яхтовий туризм: Яхта "подсанкціоного" олігарха прямує з Анапи до окупованої Ялти / Фото
Словаччина підтримує санкції проти РФ до повернення Україною контролю над своєю територією
ЄС на півроку продовжив персональні санкції проти Росії