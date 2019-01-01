Україна готова приєднатися до Кейптаунської Угоди з безпеки риболовних суден

20:01 21.10.2019   Украина

Україна готова приєднатися до Кейптаунської угоди 2012 Міжнародної морської організації (ІМО) із безпеки риболовних суден.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час Міністерської конференції ІМО 21 жовтня, повідомляє прес-служба відомства на офіційному сайті, передає День.

«Конвенція СОЛАС 74/78 (Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі; International Convention for the Safety of Life at Sea,SOLAS – ред.) регулює безпеку на судах торгового флоту і багато її положень передбачають виключення для рибальського флоту. Враховуючи це, українська сторона вважає важливим впроваджувати положення і стандарти передбачені Кейптаунською угодою 2012 року. Особливе значення це набуває у зв'язку із встановленням відповідальності за безпеку екіпажів риболовних суден і встановленням відповідних вимог до проектування, побудови, обладнання та перевірки риболовних суден (довжиною 24 метри і більше), які здійснюють промисел у морі», - зазначив Лавренюк.

Він підкреслив, що Україна готова приєднатися до Кейптаунської угоди та розвивати двостороннє співробітництво щодо забезпечення ефективного застосування положень міжнародних угод і посилення безпеки на суднах під Державним Прапором України, зокрема, на рибальських суднах.

Лавренюк додав, що в Україні ведеться активна робота по імплементації низки міжнародних інструментів (конвенцій ІМО), а саме: Конвенції щодо контролю суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року (BWM) та Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою (CLC).

За його словами, вже до кінця 2019 року Україна має намір ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві (MLC-2006).

“Безпека життєдіяльності у морі і охорона морського середовища нерозривно пов'язані з міжнародним правом», - наголосив заступник міністра.

Кейптаунська Угода 2012 заповнює прогалини, що існують в міжнародному законодавстві, і вводить необхідні правила безпеки на суднах рибальської галузі.



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Україна готова приєднатися до Кейптаунської Угоди з безпеки риболовних суден
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