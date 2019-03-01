Болгарія поінформувала Росію про початок будівництва ділянки для транспортування газу по другій гілці «Турецького потоку» в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з віце-прем'єром, міністром закордонних справ Республіки Болгарія Катериною Захарієвою.

«Наші болгарські колеги поінформували про початок будівництва інфраструктури для транспортування газу по другій гілці «Турецького потоку», і, як повідомила пані міністр, відповідна церемонія з участю прем'єр-міністра Болгарії, посла РФ в Болгарії відбулася буквально сьогодні», - зазначив Лавров. За його словами, партнери по проекту мають намір завершити роботи впродовж 2020 року.

«Турецький потік» - газопровід протяжністю близько 1 тис. км, який проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю до Туреччини. Його перша нитка, будівництво якої завершилось у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної гілки становитиме 15,75 млрд куб. м газу на рік.

Державний газовий оператор Болгарії підписав контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою із Саудівської Аравії на будівництво газопроводу, по якому російський газ транспортуватиметься в Європу в обхід України.

Контракт між державним оператором «Булгартрансгаз» і консорціумом Arkad із Саудівської Аравії передбачає прокладення трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону із Сербією. Планується, що він, як відгалуження від газопроводу «Турецький потік», поставлятиме газ в Сербію, Угорщину і Австрію в обхід України.



