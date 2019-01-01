Спецслужби Чехії повідомили, що розкрили агентурну мережу РФ
|19:21 21.10.2019
|Россия
Директор Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка виступив у понеділок в Палаті депутатів (нижній палаті парламенту) республіки з твердженням, що його відомство, яке виконує функції національної контррозвідки, розкрило мережу агентів, що діяла на чеській території та працювали на російські спецслужби.
Про це передає УНН з посиланням на iDNES.
“Мережа (агентурна) повністю розкрита і ліквідована завдяки відмінній співпраці з Національним центром боротьби з організованою злочинністю, — наводить його слова iDNES. — Розслідування (її діяльності) триває. Ми стали на заваді (розвідувальної) діяльності на території Чехії. Вона (агентурна мережа) була частиною більш довгого ланцюжка, яку росіяни використовували (в Чехії) і готували до використання в інших країнах Європи”.
Коуделка стверджує, що агентурна мережа створювалася ФСБ. “Вона складалася з осіб, які мають зв’язки з російськими спецслужбами. Вона фінансувалася з Росії і російським посольством (в Чехії)”, — стверджує глава контррозвідки.
Інших подробиць він не надав. Дана інформація, за його словами, буде включена в річний звіт про діяльність чеської контррозвідки, відкрита для громадськості частина якого буде опублікована до кінця поточного року.
Тим часом, як стверджує празький тижневик Respekt, агентурна мережа здійснювала хакерські атаки на цілі в республіці і складалася з декількох громадян РФ і вихідців з Росії, які отримали громадянство Чехії. За даними тижневика, вона діяла під прикриттям двох комерційних компаній, зареєстрованих в Празі і продавала комп’ютери і програмне забезпечення.
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