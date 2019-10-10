За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 21 жовтня, на території України взято на облік 1,4 млн переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що мова йде про людей, які покинули тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

"Станом на 21 жовтня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 413 649 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Зокрема, уряд схвалив проект постанови "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України".