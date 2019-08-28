Керченский металлургический завод преобразован "из государственного унитарного предприятия в акционерное общество и перешел под контроль министерства имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма.

"Сведения о новом владельце: Минимущество Крыма, доля в уставном капитале - 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 рубля/100%. Дата актуальности - 18 октября 2019 года (По данным ЕГРЮЛ)", - говорится в материалах аналитической системы СПАРК-Интерфакс.

Ранее метзавод контролировало "министерство промышленной политики" оккупированного Крыма. Уставный капитал предприятия, по данным на июль текущего года, составлял 28 млн рублей.

Керченский металлургический завод создан в 2017 году на базе "Керченского металлургического завода им. Войкова" - предприятия, которое ведет свою историю с конца XIX века. Метзавод специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.

Как говорится на официальном сайте предприятия, мощности завода позволяют производить до 4,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды и 3,6 млн листов декалькомании в год.