Американская авиагруппа провела разведку в районе оккупированного Севастополя

16:25 21.10.2019   Крым

В прошедшую субботу 19 октября группа американских самолетов совершила разведывательный полет над Черным морем.

Этот полет можно было бы назвать рядовым если бы не состав авиагруппы, сообщает Флот2017.

Источники сообщают, что стратегический бомбардировщик В-52Н после дозаправки над территорией Румынии присоединился к патрульному самолету Р-8А Посейдон и беспилотнику Глобал Хоук. Авиагруппа взяла курс на главную базу оккупационного флота – оккупированный Севастополь.

По сообщению источника, стратегический бомбардировщик в составе авиагруппы приблизился к базе оккупационного флота на расстояние не менее 30 км.

По мнению экспертов этот пролет имеет важное стратегическое значение для американской стороны. Во-первых, откровенная демонстрация того, как стратегическая авиация может зайти на главную стратегическую цель российского флота для нанесения удара, не входя в зону поражения российских ПВО. Во-вторых, выполнена главная задача - вскрытие системы РЛС и ПВО ЧФ. В-третьих, отработана слетанность и взаимодействие авиагруппы, состоящей из самолетов разведчиков, разведывательных беспилотников и стратегических бомбардировщиков.

Напомним, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики

Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера с высоким разрешением, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания подвижных объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить осмотр больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

RQ-4A Global Hawk, который имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м



Ще на цю тему:

08:30 10.10.2019
Самолет ВМС США проследил за учениями российских кораблей в Черном море
10:20 30.09.2019
Самолеты ВВС США совершили разведывательные полеты вблизи границ России / Карта
11:41 27.09.2019
Разведчик ВМС США провел патрулирование западного побережья оккупированного Крымского полуострова
16:01 23.09.2019
Разведчик ВВС США патрулирует побережье оккупированного Крыма
18:01 19.09.2019
Самолет ВВС США проводит воздушную разведку Черноморского побережья оккупированного Крыма
18:01 03.09.2019
Разведчик ВВС США «прощупывает» оккупированное Россией Черноморское побережье
08:01 30.08.2019
Самолет ВВС США провел многочасовую разведку на Черном море
11:20 19.08.2019
Беспилотник армии США совершил облет побережья оккупированного Крыма / Фото
07:58 06.08.2019
США відправили до узбережжя Криму протичовновий літак
11:03 02.08.2019
США провели разведку у берегов аннексированного Крыма
09:00 01.08.2019
Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку над Черным морем
11:20 30.07.2019
Самолеты США опять провели разведку у берегов оккупированного Крыма / Карты
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 21.10.2019
В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях
13:41 21.10.2019
На військових навчаннях під керівництвом Путіна стався збій – ЗМІ
11:30 21.10.2019
Ексзаступниця генсека НАТО: пропозиція Путіна щодо ракет не має сенсу
19:30 19.10.2019
У РФ схвалили законопроект про визнання українців носіями російської мови
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 21.10.2019
Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган
10:15 21.10.2019
Ердоган назвав умови для відновлення боїв в Сирії
08:45 21.10.2019
У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 21.10.2019
У НАТО висловились щодо перспективи членства України
17:01 21.10.2019
Денісова та Сенцов обговорили дорожню карту щодо українських полонених у РФ
16:25 21.10.2019
Американская авиагруппа провела разведку в районе оккупированного Севастополя
16:21 21.10.2019
Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд