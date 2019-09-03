В прошедшую субботу 19 октября группа американских самолетов совершила разведывательный полет над Черным морем.

Этот полет можно было бы назвать рядовым если бы не состав авиагруппы, сообщает Флот2017.

Источники сообщают, что стратегический бомбардировщик В-52Н после дозаправки над территорией Румынии присоединился к патрульному самолету Р-8А Посейдон и беспилотнику Глобал Хоук. Авиагруппа взяла курс на главную базу оккупационного флота – оккупированный Севастополь.

По сообщению источника, стратегический бомбардировщик в составе авиагруппы приблизился к базе оккупационного флота на расстояние не менее 30 км.

По мнению экспертов этот пролет имеет важное стратегическое значение для американской стороны. Во-первых, откровенная демонстрация того, как стратегическая авиация может зайти на главную стратегическую цель российского флота для нанесения удара, не входя в зону поражения российских ПВО. Во-вторых, выполнена главная задача - вскрытие системы РЛС и ПВО ЧФ. В-третьих, отработана слетанность и взаимодействие авиагруппы, состоящей из самолетов разведчиков, разведывательных беспилотников и стратегических бомбардировщиков.

Напомним, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики

Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера с высоким разрешением, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания подвижных объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить осмотр больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

RQ-4A Global Hawk, который имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м