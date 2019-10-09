Ніхто Україні не може пообіцяти членство в ЄС і НАТО - Кулеба

18:21 21.10.2019   Украина

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що ніхто Україні не може пообіцяти членство в Європейському Союзі і Організації північноатлантичного договору (НАТО). 

 Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час виступу на дискусійній панелі "Україна-НАТО: що на столі переговорів?".

Він наголосив, що метою України є членство в ЄС і НАТО.

"Але не треба перетворювати питання членства на фетиш. Це дуже важливо. Ми не робимо це членство заради членства, ми робимо це для людей, ми робимо це для нашої країни, це фундаментально", - заявив він.

При цьому, віце-прем'єр сказав, що членство залежить не лише від України.

"Ви бачите, що сталося з Північною Македонією і Албанією, яких тягнули за руки і обіцяли, в яких вливали гроші, яких ламали у деяких питаннях через коліно, обіцяючи, що потім будете в ЄС і усе налагодиться. В НАТО ситуація не легша, тому які б зараз слова не говорилося, ніхто зараз ніде не може пообіцяти членства. Давайте говорити людям правду", - наголосив Кулеба.

Водночас, він сказав, що зараз усе робиться, аби Україна "була міцною і ефективною країною, і готовою у будь-який час, коли настануть політичні обставини, стати членом Європейського Союзу і НАТО".

"Я переконаний, що курс на Захід, курс в Європейський Союз і НАТО - вони вже незворотні", - заявив Кулеба.

Також він висловив переконання, що українське суспільство має достатньо сили, щоби зробити цей курс незворотнім.

"Я бачу достатню кількість людей в органах влади, здатних забезпечувати незворотність цього курсу", - додав Кулеба.

Крім того, за його словами, Україні вдалося відстояти цей курс під час Революції гідності у 2013-2014 роках.

"І я переконаний, що з того часу ця частина суспільства лише зміцнилася", - заявив Кулеба.

При цьому він вважає, що у процесі реформ "завжди щось буде не так".

"Але ми маємо орієнтуватися саме на те, щоб ми хотіли цього, щоб у нас у суспільстві зміцнювався і надалі цей прошарок, ця частина еліт громадянського суспільства і просто людей, які розумітимуть, що ми маємо це робити - рухатися на Захід", - сказав Кулеба.


 



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