Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в НАТО і має зфокусуватись на процесі реформ.

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на презентації "Україна-НАТО: що на столі переговорів" у Києві, передає кореспондент УНН.

"Щодо перспективи членства. Позиція НАТО є чіткою: рішення Бухарестського саміту 2008 року, в якому сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, залишається. Політика відкритих дверей є чинною, що доводить нещодавнє рішення стосовно Чорногорії… говорячи про Україну, українське прагнення членства повністю визнається. В той же час ми віримо, що на сьогодні зосередження має бути на процесі реформ. І ми підтримуємо цей процес реформ, наскільки ми можемо, за допомогою різних інструментів, які ми маємо", - сказав Вінніков.

З його слів, цими інструментами є, зокрема, Комплексний пакет допомоги для України та Річну національну програму України.

"Також зрозуміло, що будь-яке рішення щодо членства вимагатиме консенсусу, що є правилом для прийняття рішень в Альянсі. І цей консенсус не передбачає ніяких "третіх сторін", - наголосив він.

"Говорячи про прогрес України, було досягнуто значного прогресу, особливо від початку російської агресії проти України. В той же час, йдеться не лише про те, щоб Збройні сили були сумісними з НАТО. Це ширше – це більш широкий порядок денний реформ, через які має пройти країна. І це, як ми бачимо з досвіду деяких наших східних партнерів, є трансформацією від системи Варшавського договору до Західної системи. Це трансформація, якої не досягнути за ніч. Навіть більше – коли ви маєте війну на власній території, якої не мають інші країни. Тому фокус має залишатись на процесі реформ і, як я говорив, НАТО тут щоб допомогти Україні на кожному кроці", - підкреслив голова представництва НАТО.