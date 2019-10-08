Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган

17:41 21.10.2019   Турция

За 9 днів проведення операції "Джерело миру" ЗС Туреччини було взято під контроль 111 населених пунктів, нейтралізовано 765 терористів, а також звільнили територію площею 1,5 тисячі квадратних кілометрів.

Про це заявив заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі перед учасниками TRT World Forum, який стартував у понеділок у Стамбулі, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Всього за 9 днів проведення операції нейтралізували 765 терористів, звільнили від терористичних організацій територію площею 1,5 тисячі квадратних кілометрів. Ми взяли під контроль 111 населених пунктів. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, особливо щодо надання продовольства, охорони здоров'я та безпеки, щоб наші брати та сестри, які проживають у регіоні, не відчували жодних проблем", - сказав Ердоган.

Він також наголосив у своїй промові, що Туреччина – країна, яка не має територіальних претензій до інших держав, та розкритикував позицію деяких країн ЄС та НАТО, які декларують боротьбу з тероризмом, але не підтримали операцію в Сирії.

"Що ж із запевненнями про готовність до боротьби з тероризмом? Відколи ці країни (окремі члени ЄС і НАТО – ред.) почали діяти спільно з терористами?" - наголосив Ердоган.

Він також вказав, що Туреччина ніколи не домовлялася з терористами і продовжуватиме боротьбу.

"Ми домовились із США, а не терористами. Ми будемо продовжувати боротьбу, поки не позбавимося останнього терориста. Наші партнери повинні дотримуватися свого слова, не слід застосовувати повторно тактики відволікання уваги в Мюнбічі. Сподіваємося, досягнутий 17 жовтня консенсус відкриє нову сторінку в турецько-американських відносинах", - сказав президент Туреччини.

При цьому він розкритикував дії США в регіоні, вказавши, що Вашингтон, називаючи себе "найсильнішою країною світу", постачає зброю сирійським бойовикам.

Він також вказав, що Туреччина готова відновити операцію "Джерело миру" з того місця, де вона була припинена, у разі невиконання домовленості щодо звільнення територій, після того як мине визначених у домовленості 120 годин.

Як відомо, домовленості про виведення підрозділів PKK/YPG з території, де Туреччина має намір облаштувати зону безпеки, було досягнуто між Анкарою та Вашингтоном 17 жовтня. Про те, що операція може бути відновлена через 35 годин сьогодні зранку заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.



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