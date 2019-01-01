У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
|17:21 21.10.2019
|Румыния
На території сусідньої країни у ДТП потрапив автобус з 46 громадянами України, повідомив кореспонденту УНН директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
Сьогодні вранці в районі румунського міста Бранешть (повіт Галац) потрапив у ДТП (з’їхав з дороги) автобус з 46 туристами громадянами України, які прямували з Греції до міста Одеса.
Серйозних травм ніхто не отримав. Усіх громадян вже забрали іншим автобусом.
Як писав УНН раніше, в результаті ДТП, що сталася в Чехії 20 жовтня, травмовано 10 громадян України. “У ДТП отримало травми 10 громадян України. Семеро — легкі травми, не були госпіталізовані, троє важко поранені — госпіталізовані до лікарні м. Брно та отримують допомогу”, — повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
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