У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами

17:21 21.10.2019   Румыния

На території сусідньої країни у ДТП потрапив автобус з 46 громадянами України, повідомив кореспонденту УНН директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Сьогодні вранці в районі румунського міста Бранешть (повіт Галац) потрапив у ДТП (з’їхав з дороги) автобус з 46 туристами громадянами України, які прямували з Греції до міста Одеса.

Серйозних травм ніхто не отримав. Усіх громадян вже забрали іншим автобусом.

Як писав УНН раніше, в результаті ДТП, що сталася в Чехії 20 жовтня, травмовано 10 громадян України. “У ДТП отримало травми 10 громадян України. Семеро — легкі травми, не були госпіталізовані, троє важко поранені — госпіталізовані до лікарні м. Брно та отримують допомогу”, — повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.



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