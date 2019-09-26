Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сьогодні зустрілася зі звільненим із російського ув'язнення українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це Омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Олег розповів про свою громадську діяльність, яка спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до військових дій на Сході, питання Криму та повернення українських полонених на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Крім того, за її словами, предметом обговорення став план поїздок Сенцова на найближчий час.

"Зокрема, поїздки у Париж. Адже 24 вересня 2018 року Муніципальна рада цього міста надала українському режисеру статус почесного громадянина столиці Франції", - уточнила Омбудсмен.

Також Денісова та Сенцов окреслили "дорожню карту спільних дій щодо висвітлення на міжнародних площадках актуальної інформації про всіх полонених громадян України, що утримуються на території РФ та тимчасово окупованої території Криму, задля скорішого їх повернення додому".

Крім того, зі слів Уповноваженої, вони з'ясували низку приватних питань Сенцова, у вирішені яких сприятиме Денісова.

Нагадаємо, раніше Сенцов заявляв, що не визнає анексований Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.