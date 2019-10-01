Уряд Росіїрозглянув і схвалив законопроєкт про частку іноземного капіталу в значущих інформаційних ресурсах.

Відповідний документ опублікував у неділю, 20 жовтня, автор цього законопроєкту, депутат російської Держдуми Антон Горелкін у своєму телеграм-каналі, передає Deutsche Welle.

Всупереч пропозиції Горелкіна, який просив обмежити іноземну участь в значущих інформаційних ресурсах до 20 відсотків, уряд запропонував допустити іноземну частку до 50 відсотків мінус одна акція.

10 жовтня пропозицію Горелкіна щодо обмеження іноземної участі обговорили на засіданні комітету російської Держдуми з інформаційної політики. На наступний день акції інтернет-концерну"Яндекс", який потрапляє в список "значущих інфоресурсів", впали на 18 відсотків. Падіння торкнулося і Mail.ru Group, чиї акції на Лондонській біржі впали на три відсотки.

Коментуючи законопроєкт, голова думського комітету з інформполітики Леонід Левін тоді припустив, що обмеження іноземної участі призведуть до погіршення інвестиційного клімату. "Коли я говорю, що ми стоїмо перед вибором між безпекою та інвестиціями, - це не просто так. По суті, дискусія звелася до цієї розвилки", - заявив він. При цьому остаточний перелік критеріїв, за якими інформаційні ресурси відноситимуться до значних, поки не вироблений.