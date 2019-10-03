Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков
|16:21 21.10.2019
|Украина
Через кілька тижнів в Україну прибуде оціночна місія НАТО.
Як інформує Цензор.Нет із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава представництва Північноатлантичного альянсу в Україні Олександр Вінніков.
"Ми очікуємо оціночну команду, яка приїде зі штаб-квартири НАТО через кілька тижнів, для того щоб вона змогла дати якнайефективніші поради та експертизу з урахуванням наступної річної національної програми на 2020 рік", - сказав Вінніков, виступаючи на круглому столі " Україна-НАТО: що на столі переговорів?" у понеділок у Києві.
Він наголосив на важливості подальшого переходу Збройних сил України на стандарти НАТО.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран повідомив, що в діяльність Збройних сил України за останні два роки були впроваджені 596 стандартів Північноатлантичного Альянсу.
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