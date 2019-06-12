Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад приедет на оккупированный полуостров
|16:01 21.10.2019
|Крым
Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад приедет на оккупированный полуостров для участия в мероприятиях ко Дню народного единства 4 ноября.
Об этом журналистам сообщил врио «губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, передает QHA.
На 4 ноября мы пригласили к себе губернатора Тартуса, на День народного единства. По моей информации, приглашение приняли, он будет у нас, — сказал Развожаев.
«Власти» Севастополя намерены обсудить с сирийским губернатором вопросы сотрудничества.
В прошлом году в Сирии побывал «депутат» Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, который в ходе своего визита обсудил с премьер-министром страны Имадом Хамисом вопрос поставок фруктов в аннексированный Россией Крым.
Позже «министр промышленной политики» Крыма Андрей Васюта сообщил, что Дамаск готов поставлять в Крым фосфаты, которые будут использовать для производства сельскохозяйственных удобрений.
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