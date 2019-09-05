Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение силой 4,3 балла.

Об этом SalamNews сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.

Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.