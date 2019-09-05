Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
|15:41 21.10.2019
|Азербайджан
Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение силой 4,3 балла.
Об этом SalamNews сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.
Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.
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