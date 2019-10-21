Опубліковано текст закону про концесію

15:21 21.10.2019   Украина

У парламентському виданні "Голос України" опубліковано текст закону про концесію.

Про це йдеться у випуску від 19 жовтня, передає ZIK.

Законопроект розроблено з метою удосконалення правового регулювання концесійної діяльності для реалізації якісних, масштабних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці, і передбачає:

систематизацію чинних законів України, що регулюють здійснення концесійної діяльності;
гармонізацію законодавства про концесії із законодавством про державно-приватного партнерства;
імплементацію кращого міжнародного досвіду реалізації концесійних проектів;
усунення неточностей та правових колізій, які були виявлені під час практичного застосування діючих законів України у сферах
державно-приватного партнерства та концесій.
Законопроектом, зокрема, визначено:

чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення ДПП;
єдину процедуру ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення ДПП для всіх форм ДПП, у тому числі концесії;
запровадження прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає кращій міжнародній практиці, зокрема "Типовим законодавчим положенням щодо проектів в сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел", ЮНСІТРАЛ;
можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії;
додаткові гарантії для концесіонерів та кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера;
спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії;
особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії;
особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
процедуру трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря;
можливість передачі вирішення спорів, які виникають у зв’язку з виконанням концесійного договору, міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражу;
можливість ініціювання концесії потенційним концесіонером;
чіткий механізм контролю та моніторингу за виконанням концесійних договорів;
чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії.
Крім цього, законопроектом вносяться зміни до понад 30 законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень законопроекту та усунення бар’єрів для реалізації концесійних проектів.

Як зазначається, цей закон набуває чинності наступного дня після опублікування. Положення, які визначають використання Електронних торгових систем набувають чинності з дня початку функціонування цих систем для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікаціх документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається у концесію, але не пізніше 1 жовтня 2020 року. 

Довідково: концесія — форма здійснення державно-приватного партнерства, яка полягає в наданні концесієдавцем концесіонеру права на створення, будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, управління, користування, експлуатацію, технічне обслуговування об’єктів права державної чи комунальної власності, а також майно господарських товариств, 100 відсотків статутного капіталу яких належать державі чи територіальній громаді.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк дав попередню згоду на проведення аналізу проєкту концесій на українській залізниці. Зокрема, залізничних вокзалів та мало діяльних станцій. 



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