В Україні створять систему, яка дозволить відстежувати рух країни в НАТО
|15:01 21.10.2019
|Украина
В Україні працюють над створенням системи незалежного зовнішнього моніторингу виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО, яка буде відкритою для громадськості.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Система буде створена для того, щоб можна було ефективно стежити за рухом України у НАТО.
"Ми зараз працюємо й у нас вже закладені гроші на те, щоб створити систему моніторингу виконання РНП. Ця система буде відкрита, методологія буде створена із залученням незалежних експертів, зокрема, західних, для того щоб дійсно створити ефективну систему відстеження того, куди ми йдемо", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що подібна система в Україні вже створена по лінії ЄС під назвою "Пульс угоди", яка стосується Угоди про асоціацію.
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