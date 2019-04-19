В январе-сентябре 2019 года внешнеторговый оборот в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 9 193.7 млн. долларов США.



Как сообщают в Национальной службе статистики Грузии, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 0.5%, передает Грузия Online.



Из 9 193.7 млн долларов экспорт составил 2 719.2 млн долларов США (рост 11.1%), а импорт 6 474.5 млн долларов США (на 3.3% меньше).



По информации «Грузстата», отрицательный торговый баланс в январе-сентябре 2019 года составил 3 755.3 млн долларов и составил 40.8% внешнеторгового оборота. В этот же период экспорт без реэкспорта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 1.6% и составил 1 690.5 млн. долларов.