Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
|14:41 21.10.2019
|Грузия
В январе-сентябре 2019 года внешнеторговый оборот в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 9 193.7 млн. долларов США.
Как сообщают в Национальной службе статистики Грузии, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 0.5%, передает Грузия Online.
Из 9 193.7 млн долларов экспорт составил 2 719.2 млн долларов США (рост 11.1%), а импорт 6 474.5 млн долларов США (на 3.3% меньше).
По информации «Грузстата», отрицательный торговый баланс в январе-сентябре 2019 года составил 3 755.3 млн долларов и составил 40.8% внешнеторгового оборота. В этот же период экспорт без реэкспорта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 1.6% и составил 1 690.5 млн. долларов.
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