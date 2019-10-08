ФСБ змушує працівників сфери інтернет-послуг шпигувати за проукраїнськими кримчанами
|14:21 21.10.2019
|Крым
Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в незаконно анексованому Криму цілеспрямовано переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-центр контррозвідки Служби безпеки України.
У повідомленні зазначається, що російські силовики кримчан змушують давати згоду на конфіденційне співробітництво.
"Основне завдання – це збір інформації про проукраїнськи налаштованих жителів півострова. Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соціальних мережах та іншу приватну інформацію", – йдеться в повідомленні.
У контррозвідці повідомили, що ці дані потім використовуються ФСБ для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики Росії місцевих жителів.
"При цьому форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно жителів півострова ідентичні тим, які застосовуються до нашим співвітчизникам при відвідуванні ними тимчасово окупованих територій України і РФ. Це шантаж, погрози, залякування, фізичний та психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за час окупації Криму Росія переселила на півострів понад 140 тисяч російських громадян.
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