Российский минпромторг разрабатывает документальное основание - проект указа президента - о передаче 13-го судоремонтного завода в оккупированном Севастополе «Объединенной судостроительной корпорации» («ОСК»).

Проект соответствующего документа размещен на российском информационном портале проектов нормативных правовых актов, передает Флот2017.

Целесообразность передачи севастопольского завода российской корпорации оккупанты объясняют следующим образом: «В целях эффективного использования средств федерального бюджета представляется целесообразным произвести консолидацию производственных активов по судоремонту посредством интеграции «13-й судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота» Минобороны России в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». «Интеграция» пройдет путем преобразования завода из так называемого «государственного унитарного предприятия» в «акционерное общество» со 100% пакетом акций в российской собственности.

В Минпромторге считают, что передача 13-го СРЗ в состав «ОСК» «позволит ускорить процесс интеграции судостроительных предприятий Крыма с российскими предприятиями, в том числе в интересах обеспечения боевой готовности сил и войск Черноморского флота».

Ранее мы писали, что АО «Объединенная судостроительная корпорация» находится под международными санкциями, в частности под американскими с июля 2014 года.