На військових навчаннях під керівництвом Путіна стався збій – ЗМІ

13:41 21.10.2019   Россия

Під час навчань стратегічних ядерних сил "Гром – 2019", фінальним етапом яких 17 жовтня керував президент Росії Володимир Путін, сталася нештатна ситуація.

Про це 21 жовтня повідомила газета "Ведомости" з посиланням на джерела в міноборони РФ, передає Гордон.

Атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" здійснив лише один запуск міжконтинентальної балістичної ракети, а не два, як було заплановано й оголошено на брифінгу 14 жовтня. Друга ракета не вийшла із шахтної пускової установки, у підсумку підводний човен повернувся в пункт постійного базування з невідстріляною ракетою, розповіли співрозмовники.

Нештатна ситуація могла статися через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда про запуск, вважає одне із джерел. У міноборони РФ не відповіли на запит "Ведомостей".

Атомний підводний крейсер "Рязань" залишається на озброєнні з 1977 року, тоді як інші підводні човни цього типу утилізовано або заплановано їх утилізацію, зауважують "Ведомости". Осічки з балістичною ракетою радянського виробництва Р-29Р також можливі, оскільки вона є на озброєнні вже понад 40 років. Як розповіло джерело, наближене до Головного штабу ВМФ, запуски цих ракет під час навчань необхідні для продовження їхнього ресурсу, який уже практично вичерпано.

Загалом під час навчань "Гром – 2019" військові мали виконати 16 запусків крилатих і балістичних ракет. Крім підводних човнів, також було застосовано кораблі, дальні бомбардувальники, комплекси "Ярс" та "Іскандер".
 



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