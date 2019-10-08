Оккупационные власти распродают крымскую собственность с молотка
|13:21 21.10.2019
|Крым
Оккупанты не оставляют попытки распродать крымскую собственность.
Так, повторно выставлен на аукцион зернокомплекс в поселке Черноморское. Заявлена стоимость – почти 3 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба так называемой «Корпорации развития Крыма», передает Флот2017.
На аукцион оккупанты выставили административное здание, складское помещение и рабочие башни зернокомплекса. «Начальная минимальная цена имущества 2 млн 945 тыс 197 рублей. Дата окончания приема заявок - 11 ноября», - говорится в сообщении пресс-службы.
В 2017 году российское так называемое «минимущество» Крыма предпринимало попытки продать данный зернокомплекс за 3 222 123 рубля.
Ще на цю тему:
14:21 21.10.2019
ФСБ змушує працівників сфери інтернет-послуг шпигувати за проукраїнськими кримчанами
ФСБ змушує працівників сфери інтернет-послуг шпигувати за проукраїнськими кримчанами
09:01 21.10.2019
Політв'язня Коломійця у російській колонії відвідав консул України
Політв'язня Коломійця у російській колонії відвідав консул України
19:01 19.10.2019
Сенцов пояснив свої слова про "братів"-росіян
Сенцов пояснив свої слова про "братів"-росіян
16:45 18.10.2019
Гостиничный рынок оккупированного Крыма оказался под угрозой
Гостиничный рынок оккупированного Крыма оказался под угрозой
20:45 17.10.2019
Дело крымского судьи-предателя передано в суд
Дело крымского судьи-предателя передано в суд
14:30 17.10.2019
У Керчі до роковин стрілянини в коледжі встановили пам’ятний знак
У Керчі до роковин стрілянини в коледжі встановили пам’ятний знак
08:30 17.10.2019
За п'ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян
За п'ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян
14:15 16.10.2019
В симферопольском СИЗО умер 30-летний заключенный
В симферопольском СИЗО умер 30-летний заключенный