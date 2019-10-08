Оккупанты не оставляют попытки распродать крымскую собственность.

Так, повторно выставлен на аукцион зернокомплекс в поселке Черноморское. Заявлена стоимость – почти 3 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба так называемой «Корпорации развития Крыма», передает Флот2017.

На аукцион оккупанты выставили административное здание, складское помещение и рабочие башни зернокомплекса. «Начальная минимальная цена имущества 2 млн 945 тыс 197 рублей. Дата окончания приема заявок - 11 ноября», - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2017 году российское так называемое «минимущество» Крыма предпринимало попытки продать данный зернокомплекс за 3 222 123 рубля.