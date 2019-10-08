Замминистра энергетики России Андрей Черезов сообщил, что Сакская ТЭЦ не введена в эксплуатацию из-за поломки оборудования.

Хотя ранее, 11 октября, Черезов заявлял о другой причине – отсутствие необходимых для ввода в эксплуатацию документов, передает Флот2017.

«Строительство было разделено на две очереди: первая очередь – это 90 МВт уже выполнена, ввод в эксплуатацию первой очереди положен, она аттестована, она работает. Остался последний этап – это доведение мощности станции до 120 МВт. Были объективные вещи, связанные в том числе с поломкой оборудования, которое было поставлено. Были проведены ремонты заводом-изготовителем», - пояснил Черезов.

По его словам, Сакская ТЭЦ будет введена в эксплуатацию до конца года.