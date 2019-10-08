Оккупанты не смогли ввести в работу Сакскую ТЭЦ из-за поломки оборудования
|13:01 21.10.2019
|Крым
Замминистра энергетики России Андрей Черезов сообщил, что Сакская ТЭЦ не введена в эксплуатацию из-за поломки оборудования.
Хотя ранее, 11 октября, Черезов заявлял о другой причине – отсутствие необходимых для ввода в эксплуатацию документов, передает Флот2017.
«Строительство было разделено на две очереди: первая очередь – это 90 МВт уже выполнена, ввод в эксплуатацию первой очереди положен, она аттестована, она работает. Остался последний этап – это доведение мощности станции до 120 МВт. Были объективные вещи, связанные в том числе с поломкой оборудования, которое было поставлено. Были проведены ремонты заводом-изготовителем», - пояснил Черезов.
По его словам, Сакская ТЭЦ будет введена в эксплуатацию до конца года.
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