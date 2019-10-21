КП "Одесгорэлектротранс" через год после презентации оформил все документы для выпуска на улицы города первого электробу са.

Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании рассказала замдиректора КП Наталья Колесниченко, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Оказалось, что собрать электробус проще, чем получить на него разрешения.

Нам удалось на днях ввести его в эксплуатацию и получить техусловия. Сегодня директор в Киеве получает документы, а уже завтра электробус начнет работать на линии, — сообщила Наталья Колесниченко.

По данным пресс-службы КП, он будет работать на одном из самых длинных маршрутов - №10.

Речь идет о переделанном из троллейбуса "Skoda 21" в электробус, который может без контактной сети пройти около 50 км. В дальнейшем предприятие планирует выпустить еще несколько таких машин и пустить на Балковскую, где убрали трамвайные рельсы.