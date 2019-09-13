В Мариуполь хочет летать итальянский лоукостер?
|12:01 21.10.2019
|Украина
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines начнет запускать авиарейсы из Мариуполя.
Об этом сообщает "MRPL.CITY".
О том, что авиакомпания-лоукостер намерена летать в аэропорт Мариуполя, заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.
Речь также идет о начале рейсов в Запорожье.
«Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а потом и в Мариуполе. Это инициатива Президента Владимира Зеленского, а также города Днепра», - заявил посол в ходе пресс-конференции по случаю открытия офиса Ernest Airlines в Киеве.
Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских пассажиров.
Ernest Airlines – молодая итальянская компания с центральным офисом в Милане. Сейчас авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский и украинский рынки.
Что касается украинского рынка, то авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии по 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.
Напомним, что сейчас аэропорт Мариуполя не работает. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал мариупольцам приложить все усилия для запуска аэропорта.
«Мариуполь – наш любимый украинский город, которому нужен аэропорт и дорога. Гарантирую, что сделаем все возможное», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал ранее городской голова Вадим Бойченко, ввод в рабочий режим аэропорта Мариуполя может состояться весной 2020 года. При этом планируется применить муниципальные дотации при оплате перелета для пассажиров, как это сделано в городском транспорте, когда из казны доплачивается 50% реальной стоимости проезда мариупольцев.
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