"Круизное недоразумение" «Князь Владимир» обещает отправится в рейс из Сочи в Стамбул в 2021 году.

Об этом рассказал генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

По словам Глуховщенко, Россия в настоящий момент ведет переговоры с турецкой стороной.

По предварительному плану, восемь месяцев в году "лайнер" будет ходить по нынешнему маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи, а в зимние месяцы будет курсировать между Сочи и Стамбулом.

Глуховщенко добавил, что компания ориентируется на крымско-кавказской судоходной линии, существовавшей с царских времён.

Напомним, "круизное недоразумение" «Князь Владимир» в следующем году начнет круизы с марта.