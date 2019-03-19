"Круизное недоразумение" «Князь Владимир» обещает ходить из Сочи в Стамбул в 2021г
|11:45 21.10.2019
|Крым
"Круизное недоразумение" «Князь Владимир» обещает отправится в рейс из Сочи в Стамбул в 2021 году.
Об этом рассказал генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.
По словам Глуховщенко, Россия в настоящий момент ведет переговоры с турецкой стороной.
По предварительному плану, восемь месяцев в году "лайнер" будет ходить по нынешнему маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи, а в зимние месяцы будет курсировать между Сочи и Стамбулом.
Глуховщенко добавил, что компания ориентируется на крымско-кавказской судоходной линии, существовавшей с царских времён.
Напомним, "круизное недоразумение" «Князь Владимир» в следующем году начнет круизы с марта.
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