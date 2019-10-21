Ексзаступниця генсека НАТО: пропозиція Путіна щодо ракет не має сенсу

11:30 21.10.2019   Россия

У НАТО не бачать сенсу обговорювати пропозицію президента РФ Владіміра Путіна про заборону на розгортання ракет середньої і малої дальності, тому що Москва їх вже розмістила.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Коммерсанту" заявила колишня заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер, яка минулого тижня завершила роботу на посаді.

"Ми бачили лист з пропозицією ввести мораторій і обговорити верифікаційні заходи, але у мене відразу виникли принципові питання. Що саме пропонує зробити Москва, якщо вона наполягає на тому, що 9М729 не порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності? Вона хоче, щоб ми ввели односторонній мораторій? Адже Росія вже розмістила на своїй території ці ракети, в тому числі на європейській частині. З нашої точки зору, це (пропозиція, - ред.) не має сенсу. І про які верифікаційні заходи йдеться? Росія хоче верифікувати лише американські ракети? Не бачу в цьому сенсу", - сказала Геттемюллер.

Вона також додала, що подібні ініціативи необхідно обговорювати "в тиші, а не під прицілом телекамер".

Раніше стало відомо, що 19 вересня Путін відправив послання в усі країни НАТО, а також в держави, які не входять до альянсу, включаючи Китай. Лист серед іншого було відправлено керівникові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріці Могеріні і генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.

У НАТО тоді підтвердили отримання листа, але заявили, що "дана пропозиція не заслуговує на довіру, оскільки ігнорує реальність", тому що Росія вже розгорнула SSC-8 (класифікація НАТО для ракети 9М729) в порушення договору про РСМД.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.



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