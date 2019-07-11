ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) начало открытый отбор кандидатов на должность начальника Одесского филиала (администрации Одесского морского порта).

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передают Порты Украины.

Начальник администрации Одесского морского порта — это руководитель высшего уровня управления ГП «АМПУ», управляющий Одесским филиалом ГП «АМПУ». Функции начальника Одесского филиала чрезвычайно важны с учетом обеспечения функционирования Одесского морского порта, организации и обеспечения безопасности мореплавания, содержания и использования государственного имущества, закрепленного за Одесским филиалом и получения прибыли.

Для участия в открытом отборе приглашаются честные и открытые профессионалы с нулевой толерантностью к коррупции, которые способны осуществить реформы и разделяют корпоративные ценности компании.

Предложения от кандидатов принимаются до 18 ноября 2019 года. Результаты отбора будут обнародованы на официальном сайте АМПУ до 16 декабря 2019 года.

«Качество и полнота предоставленной информации влияет на конечный результат рассмотрения кандидатуры Кадровым комитетом ГП «АМПУ» и председателем ГП «АМПУ». На основании предоставленных документов и собеседования с претендентами будет принято решение о направлении кандидатуры победителя на рассмотрение министра инфраструктуры Украины», — указала пресс-служба.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 8 октября 2019 года подписал приказ о прекращении полномочий начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Игоря Ткачука. Основание для увольнения — пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).