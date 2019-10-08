Зеленський подякував Сіндзо Абе за політику Японії щодо Криму
|11:01 21.10.2019
|Крым
Україна вдячна за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо, передає УНН з посиланням на повідомлення ОП в Twitter.
"Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії", – зазначив Президент.
Нагадаємо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.
Як повідомлялося раніше, Президент України на початку візиту до Японії зустрівся з Прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе.
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