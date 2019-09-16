Сьогодні зранку до Одеси були доставлені два патрульні катери типу Island – “Слов’янськ” та “Старобільск”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вони прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах.

Доставка у такий спосіб є найбільш економічно доцільним та практикується не вперше. Аналогічним способом були доставлені катери типу Island до Грузії та Пакистану (їх завантаження на відео):

Прибув до акваторії одеського порту суховантаж Ocean Freedom сьогодні вранці.

О 8:30 він пройшов Воронцовський маяк та рівно о 9:00 пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту.

Допомагали в роботі два буксири – Bulat та Rabigh 4.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів “Слов’янськ” та “Старобільськ” завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах.

Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі “Балтимор” Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.

Передача двох катерів від Берегової охорони США до ВМС ЗС України відбулась в присутності Президента України 27 вересня 2018 року.