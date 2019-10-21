На українській ділянці річки Дунай поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області був затриманий катер з громадянами Румунії та Італії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону, передає телеканал ZIK.

Згідно з ним, румунський цивільний катер обійшов острів Татару і зайшов в українську частину річки.

Співробітники прикордонної служби на своєму катері наздогнали румунський і затримали його.

Як пояснили затримані громадяни Європейського союзу, на річку Дунай вони вийшли порибалити, але не зорієнтувалися і випадково запливли в українські води, незважаючи на навігаційні установки катеру.

За порушення державного кордону на іноземців складені процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, у дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) пройшли спільні українсько-румунські військові навчання «Риверин 2019».