На українському Дунаї «виловили» італійських та румунських рибалок
|10:45 21.10.2019
|Украина
На українській ділянці річки Дунай поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області був затриманий катер з громадянами Румунії та Італії.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону, передає телеканал ZIK.
Згідно з ним, румунський цивільний катер обійшов острів Татару і зайшов в українську частину річки.
Співробітники прикордонної служби на своєму катері наздогнали румунський і затримали його.
Як пояснили затримані громадяни Європейського союзу, на річку Дунай вони вийшли порибалити, але не зорієнтувалися і випадково запливли в українські води, незважаючи на навігаційні установки катеру.
За порушення державного кордону на іноземців складені процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.
Нагадаємо, у дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) пройшли спільні українсько-румунські військові навчання «Риверин 2019».
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