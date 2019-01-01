У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
|10:30 21.10.2019
|Молдова
У виборах до місцевих органів влади в Молдові, які відбулись у неділю, взяли участь близько 42% виборців.
Про це повідомив на брифінгу після закриття виборчих дільниць голова Центральної виборчої комісії Дорін Чміль, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, станом на 21:00 проголосували приблизно 1 млн 175 тис. виборців, що становить трохи менше 42% виборців, включених до списків для голосування.
У виборах мера і муніципальної ради Кишинева взяли участь понад 200 тис. виборців, що становить понад 36% виборців.
Також, відбулися вибори до парламенту Молдови в чотирьох одномандатних округах у зв'язку з тим, що депутати, обрані раніше в цих округах, склали мандати через несумісність посад або з інших причин.
Він зазначив, що вибори проходять відповідно до закону і без порушень.
Як повідомлялося, в неділю пройшли вибори до місцевих органів влади Молдови, включно з виборами мера Кишинева. У боротьбі за 898 мандатів мерів взяли участь 3761 кандидат, а за 11 580 мандатів радників різних рівнів - 50 410 людей. У списки виборців включено 2 803 740 осіб. У всій республіці було 1969 виборчих дільниць, які закрилися о 21 годині.
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