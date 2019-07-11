Кабмін звільнив керівництво Держслужби морського та річкового транспорту
|10:01 21.10.2019
|Украина
Кабінет міністрів на засіданні 19 жовтня звільнив Дмитра Петренка з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту.
Про це повідомляється на сайті Кабміну, передає Інтерфакс-Україна.
Також Кабмін звільнив Дмитра Баринова з посади першого заступника глави і Дмитра Балибердіна з посади заступника голови Держслужби моррічтранспорту.
При цьому, уряд не залишив галузевого регулятора без керівництва, призначивши на посаду першого заступника голови Держслужби моррічтранспорту Миколу Божка, який раніше обіймав посаду першого заступника голови Держагентства інфраструктурних проектів.
Крім цього Кабмін призначив Сергія Ігнатовського на посаду заступника голови Фонду державного майна України та тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Олега Потапова.
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