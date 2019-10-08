Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про умови поновлення бойових дій в Сирії.

Про це повідомляє телеканал NTV, передає РБК-Україна.

Як відомо, Туреччина за угодою з Вашингтоном зобов'язується на 120 годин припинити військові дії, щоб дати можливість курдських загонів, що входять до коаліції "Сили демократичної Сирії", покинути прикордонної зони безпеки. У разі невиконання зобов'язань Ердоган пообіцяв лідерам Європейського союзу і США відновити військову операцію в Сирії.

За словами президента Туреччини, всього за дев'ять днів турецької армії вдалося знешкодити 765 терористів, а також очистити територію 1,5 тис. кв. м і взяти під контроль 111 населених пунктів.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Так, всі дії в рамках операції "Джерело світу" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

США мають намір зняти санкції проти Туреччини, у разі довготривалого режиму припинення вогню.