В Одесі сталася пожежа в монастирі
|07:45 21.10.2019
|Украина
Ввечері неділі, 20 жовтня, в Одесі сталася пожежа в одній з будівель чоловічого монастиря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, близько 19-ї години на проспекті Небесної Сотні сталося загорання в одноповерховій будівлі на території чоловічого монастиря. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили що вогнем охоплено площу орієнтовно 500 квадратних метрів.
Зазначається, що пожежа була локалізована о 19:44, а вже о 20:07 вогонь на площі 500 кв. м був повністю ліквідований. До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць рятувальної техніки та 41 чолоік особового складу.
В результаті інциденту загиблих та постраждалих немає.
Ще на цю тему:
21:10 20.09.2019
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника
16:45 18.09.2019
На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту / Відео
На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту / Відео
13:33 25.07.2019
У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
У Херсонській області під час відпочинку в пансіонаті отруїлося 14 дітей, їх госпіталізували – ДСНСl
15:10 02.07.2019
В Одесі "замінували" низку будівель та аеропорт
В Одесі "замінували" низку будівель та аеропорт
19:48 19.11.2018
У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії
У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії