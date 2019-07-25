Ввечері неділі, 20 жовтня, в Одесі сталася пожежа в одній з будівель чоловічого монастиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 19-ї години на проспекті Небесної Сотні сталося загорання в одноповерховій будівлі на території чоловічого монастиря. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили що вогнем охоплено площу орієнтовно 500 квадратних метрів.

Зазначається, що пожежа була локалізована о 19:44, а вже о 20:07 вогонь на площі 500 кв. м був повністю ліквідований. До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць рятувальної техніки та 41 чолоік особового складу.

В результаті інциденту загиблих та постраждалих немає.