Українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 17 жовтня 2019 року відвідав у колонії Краснодарського краю український консул Тарас Малишевський.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

За інформацією дружини українця Галини Коломієць, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, проходило під камерами і в присутності співробітників колонії.

Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також усім небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях неволі, зазначається в інформації Кримської правозахисної групи.

Як повідомлялося, Андрія Коломійця тримають у колонії Краснодара, де «найбільш жорсткі умови утримання» порівняно з іншими російськими колоніями, де перебувають громадяни України. Зокрема, Коломійцю не надають необхідної медичної допомоги, стан його здоров'я погіршується.

Українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання його доправили в анексований Крим і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців». Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв'язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.