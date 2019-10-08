Політв'язня Коломійця у російській колонії відвідав консул України

09:01 21.10.2019   Крым

Українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 17 жовтня 2019 року відвідав у колонії Краснодарського краю український консул Тарас Малишевський.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає  Укрінформ.

За інформацією дружини українця Галини Коломієць, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, проходило під камерами і в присутності співробітників колонії.

Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також усім небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях неволі, зазначається в інформації Кримської правозахисної групи.

Як повідомлялося, Андрія Коломійця тримають у колонії Краснодара, де «найбільш жорсткі умови утримання» порівняно з іншими російськими колоніями, де перебувають громадяни України. Зокрема, Коломійцю не надають необхідної медичної допомоги, стан його здоров'я погіршується.

Українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання його доправили в анексований Крим і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців». Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв'язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.



Ще на цю тему:

14:21 21.10.2019
ФСБ змушує працівників сфери інтернет-послуг шпигувати за проукраїнськими кримчанами
13:21 21.10.2019
Оккупационные власти распродают крымскую собственность с молотка
13:01 21.10.2019
Оккупанты не смогли ввести в работу Сакскую ТЭЦ из-за поломки оборудования
19:01 19.10.2019
Сенцов пояснив свої слова про "братів"-росіян
18:30 18.10.2019
Россияне уже не хотят ехать в оккупированный Крым на новогодние праздники
16:45 18.10.2019
Гостиничный рынок оккупированного Крыма оказался под угрозой
08:45 18.10.2019
Федеральная служба наказаний из Мордовии освоит на стройке в Севастополе 1,2 млрд
20:45 17.10.2019
Дело крымского судьи-предателя передано в суд
14:30 17.10.2019
У Керчі до роковин стрілянини в коледжі встановили пам’ятний знак
09:01 17.10.2019
Прокуратура випустили збірку про порушення прав людини в окупованому Криму
08:30 17.10.2019
За п'ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян
14:15 16.10.2019
В симферопольском СИЗО умер 30-летний заключенный
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 21.10.2019
В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях
13:41 21.10.2019
На військових навчаннях під керівництвом Путіна стався збій – ЗМІ
11:30 21.10.2019
Ексзаступниця генсека НАТО: пропозиція Путіна щодо ракет не має сенсу
19:30 19.10.2019
У РФ схвалили законопроект про визнання українців носіями російської мови
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 21.10.2019
Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган
10:15 21.10.2019
Ердоган назвав умови для відновлення боїв в Сирії
08:45 21.10.2019
У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 21.10.2019
У НАТО висловились щодо перспективи членства України
17:01 21.10.2019
Денісова та Сенцов обговорили дорожню карту щодо українських полонених у РФ
16:25 21.10.2019
Американская авиагруппа провела разведку в районе оккупированного Севастополя
16:21 21.10.2019
Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд