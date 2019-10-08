Росія закрила плавання поблизу мосту в Керченській протоці / КАРТА

08:01 21.10.2019   Крым

Росія встановила заборону на плавання всіх кораблів, судів та інших плавзасобів поблизу мосту збудованого окупантом у Керченській протоці окрім судохідного переходу під арками.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на наказ міністра транспорту Росії

Заборона не стосується кораблів, катерів та судів національної гвардії Росії, військово-морського флоту, кораблів та суден ФСБ, а також суден, які беруть участь у технологічному процесі обслуговування мосту через Керченську протоку.

В акваторії Керченської протоки з Таманської сторони півострова вздовж коси Тузла та острова Тузла (включаючи їх площі) заборонений район обмежений відрізками прямих ліній, з’єднаних по порядку точки з координатами:

№ 1 – 45°11’42” північної широти та 36°36’00” східної довготи
№ 2 – 45°10’53” північної широти та 36°34’06” східної довготи
№ 3 – 45°13’36” північної широти та 36°34’57” східної довготи
№ 4 – 45°18’00” північної широти та 36°29’30” східної довготи
№ 5 – 45°18’36” північної широти та 36°31’14” східної довготи
№ 6 – 45°14’03” північної широти та 36°37’00” східної довготи
№ 7 – 45° 12’39” північної широти та 36°37’00” східної довготи
і далі вздовж берегової лінії від точки № 7 до точки № 1.

В акваторії Керченської протоки, від Керченського півострова (Кримський півострів) закритий район обмежується відрізками прямих ліній, з’єднаних по порядку точки з координатами:

№ 1 – 45⁰19’57” північної широти та 36⁰ 28’21”східної довготи
№ 2 – 45°19’57” північної широти та 36°30’09” східної довготи
№ 3 – 45°18’51” північної широти та 36°30’54” східної довготи
№ 4 – 45°18’18” північної широти та 36°29’06” східної довготи
№ 5 – 45°18’27” північної широти та 36°29’00” східної довготи
і далі вздовж берегової лінії від точки № 5 до точки № 1.

Ці координати на мапі:

Район із забороненим доступом до Керченського мосту

Причина закриття вказується як “з метою безпеки в зоні Кримського мосту”



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