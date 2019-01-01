Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій

09:45 21.10.2019   Болгария

Болгарія готова виділити більше коштів Volkswagen (VW), конкуруючи з Туреччиною в боротьбі за будівництво на її території заводу німецького автовиробника.

Софія готова подвоїти розмір субсидій, щоб виграти тендер на будівництво підприємства, заявив глава автовиробників, колишній президент Болгарії Росен Плевнелієв, який лобіює інтереси Automotive Cluster, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знайшли спосіб запропонувати Volkswagen від 250 до 260 млн євро замість 135 млн євро", - сказав він.

За словами Плевнелієва, компанії вже направлено відповідну пропозицію, але відповіді поки не отримано.

Він зазначив, що з урахуванням інфраструктури, такої як під'їзні шляхи до залізничних і автомобільних доріг, підтримка будівництва заводу з боку Болгарії оцінюється в 800 млн євро. Плевнелієв сказав, що ці субсидії узгоджені з Єврокомісією.

Volkswagen у зв'язку з початком військової операції Туреччини в північних районах Сирії заморозив плани будівництва заводу в провінції Маніса. На початку жовтня VW заснував дочірню компанію з капіталом в 943 млн лір ($ 164 млн), плануючи побудувати підприємство, яке випускатиме близько 300 тис. автомобілів на рік. Інвестиції в проект оцінювалися в 1,3 млрд євро.

Новий завод стане 123-м для Volkswagen у світі.



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