У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії
|08:45 21.10.2019
|Турция
У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії, повідомляє в неділю газета "Вельт ам зоннтаг".
За інформацією видання, штаб займеться оцінками можливих наслідків операції. До групи увійшли експерти з безпеки, військові фахівці та політичні консультанти, передає Інтерфакс-Україна.
Повідомляється, що на засіданні Північноатлантичної ради минулої середи представники Туреччини повідомили про готовність інформувати партнерів про підготовку до дій. Крім того, Анкара заявила, що нальоти продовжаться на початку листопада. Рада, однак, засідала в середу, до того, як було ухвалено рішення про 120-годинне перемир'я.
У четвер стало відомо, що Анкара і Вашингтон уклали угоду, в якій йдеться про припинення бойових дій на північному сході Сирії між ЗС Туреччини і курдами, а також про створення в прикордонних сирійських районах зони безпеки.
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