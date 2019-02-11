На Одещині затримано румунський катер з громадянами ЄС

08:30 21.10.2019   Украина

На річці Дунай прикордонники Ізмаїльського прикордонного загону затримали румунський катер з громадянами Євросоюзу на борту.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прикордонного загону.

“Подія сталась неподалік села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Прикордонний наряд, що ніс службу на мобільному посту виявив як румунський цивільний катер оминув острів Татару та зайшов в українську частину річки. Охоронці кордону негайно вийшли на своєму катері та наздогнали румунський”, — повідомили у загоні.

Порушниками виявились громадяни Румунії та Італії. Прикордонникам вони пояснили, що вийшли на річку Дунай порибалити, але не зорієнтувались і зайшли в українські води, хоча плавзасіб обладнаний навігаційними приладами.

За порушення державного кордону на іноземців складено процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Подібні випадки трапляються на Одещині, наприклад, румунський катер був затриманий в українських водах наприкінці вересня цього року. 



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