Експерт пояснив як протидіяти росіянам на морі

08:15 21.10.2019   Крым

Українські прикордонники мають протистояти російській агресії на Чорному та Азовському морях.

В інтерв'ю Gazeta.ua розповів Борис Бабін, колишній представник президента України в Автономній республіці Крим.

"РФ перекриває акваторію моря через приписи. Вони там ніби-то навчання проводять. Як і у всьому іншому в нас тут немає жодних зеркальних відповідей. Ну прикладом: Росія зупиняє українські судна, які заходять в порти "Маріуполь" та "Бердянськ". Оглядає їх, стоять вони на рейді, втрачають гроші. Але нажаль ми їм не відповідаємо. Ми хоч на одному судні, яке працює з Росією щось знайшли? Ми хоч одне судно затримали? Ні, ми не затримали жодного судна. Затримували тільки тоді, коли до нас заходили. На всьому Азові затримали рибальське судно "Норд", але воно наше. Я зараз кажу про судна, що заходять в російські порти під іноземним прапором. Ми це не робимо, але якби себе поважали, то на судні, що прямує в російський порт наші прикордронники знайшли-б случайно наркотики, порнографію. Це роблять нормальні країни", - каже він.



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